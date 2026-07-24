ಜುಲೈ 24 ರ ಜಾತಕ: ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಇಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಆಸೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವು ಇಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾಯಕ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವವರಲ್ಲ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಖರ್ಚಿನ ದಿನವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ; ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೂರದ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನೆನಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವು ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿವಾಹ ಘೋಷಣೆಯು ಸಂತೋಷದ ಅಲೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಸಮಯದ ಜಾಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮಾಧುರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇತರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.