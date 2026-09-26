Pitru Paksha 2026: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ?
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಅವಧಿಯೇ ಪಿತೃಪಕ್ಷ. 2026ರಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಏಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?
ಶ್ರಾದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶ ಪಿತೃಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವೀರಮಿತ್ರೋದಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಪೂರ್ವಾಹ್ಣೇ ದೈವಿಕಂ ಕಾರ್ಯಮಪರಾಹ್ಣೇ ತು ಪೈತೃಕಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ದೇವಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ, ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವೇ ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ?
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಪ ಮುಹೂರ್ತ, ರೌಹಿಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯವನ್ನು ಪಿತೃಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.
ಕುತ್ತಪ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂದರೇನು?
ಒಂದು ದಿನವನ್ನು 15 ಮುಹೂರ್ತಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದಾಗ, ಎಂಟನೇ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಕುತ್ತಪ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಎಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಕುತ್ತಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೌಹಿಣ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂದರೇನು?
ಕುತ್ತಪ ಮುಹೂರ್ತದ ನಂತರ ಬರುವ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ರೌಹಿಣ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಶ್ರಾದ್ಧವಿಧಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.
ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಅಪರಾಹ್ನ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದ ದಿನದ ಭಾಗ. ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುತ್ತಪ ಮತ್ತು ರೌಹಿಣ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಇದೇ ಸಮಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುತ್ತಪ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುತ್ತಪ ಮುಹೂರ್ತ, ರೌಹಿಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.