ಕನಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಶುಭನಾ, ಅಶುಭನಾ?
ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Image Credit : Getty
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : chatgpt
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಗುರು ಗ್ರಹವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಕ. ಇದು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ 9, 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಹುವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.
Image Credit : gemini
ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೇ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗುವುದು, ಲಗೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : gemini
ಸರಾಗವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದರೇ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತೆ (Flying) ಕಂಡರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.
Image Credit : Getty
ಹಾರುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೇ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದರರ್ಥ.
Image Credit : Getty
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೇ..
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾರಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸುಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
