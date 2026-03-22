ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ನೀವೇ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಿರಿ- ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮವರು? ಗುಣ, ಲಕ್ಷಣ ಹೀಗಿದೆ
ಜಾತಕವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 7ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾತಕದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದೇ ಹೇಳುವ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಪಂಡಿತರು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
12 ಮನೆಗಳು
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 12 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಮನೆ ಸಂಗಾತಿ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಸಂಬಂಧ, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವು ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ. ಶುಕ್ರ ಇರುವ ಮನೆಯು ನೀವು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಗಮನದವರೆಗೆ, ಶುಕ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು 7 ನೇ ಮನೆ, ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ನವಾಂಶ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಶುಕ್ರ (Venus) ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದ ಮನೆಯನ್ನು (ASc ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ) ನಂಬರ್ 1 ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
1,2,3ನೇ ಮನೆ
1 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿದ್ದರೆ: ಸಂಗಾತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
2 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು, ಕುಟುಂಬ ಆಧರಿತರು ಮತ್ತು ಉದಾರರು. ಅವರು ಸುಂದರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
3 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿ ಬೆರೆಯುವ, ಸಂವಹನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
4,5,6ನೇ ಮನೆ
4 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
5 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿ ಸೃಜನಶೀಲ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಿನೋದ-ಪ್ರೀತಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
6 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿ ಸೇವಾ-ಆಧರಿತ, ಬಹುಶಃ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ರಾಜಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
7,8,9ನೇ ಮನೆ
7 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿ ಆಕರ್ಷಕ, ಬೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ. ಅವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
8 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿ ತೀವ್ರ, ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
9 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿಯು ತಾತ್ವಿಕ, ಸಾಹಸಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
10,11,12ನೇ ಮನೆ
10 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿಯು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿರಬಹುದು.
11 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿಯು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವವರು, ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ವ್ಯಾಪಕ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ.
12 ನೇ ಮನೆ: ಸಂಗಾತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳವರು ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸಬಹುದು. ಬಲವಾದ, ಮಾತನಾಡದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುಪ್ತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವಿರಬಹುದು.