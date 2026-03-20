ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಶುಕ್ರನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದರೇನೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಹಲವರು ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು... ಹೀಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿ ಎನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆಯೂ ದಂಪತಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಶೇರ್​ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವೋ, ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವೋ ಇದ್ದಾಗ, ಪತಿಯನ್ನೋ, ಪತ್ನಿಯನ್ನೋ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ನ, ಚಿನ್ನ, ಬಂಗಾರ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಜೀವನ

ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಗಂಡನಿಗೋ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಗೋ insecurity ಕಾಡಿದಾಗ, ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಹಾಕುವುದು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆಯದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ (ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್​ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡಲಿ) ಎಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ, ನನ್ನವನು ಅಂಥವನು, ನನ್ನಾಕೆ ಇಂಥವಳು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ...

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರಲಿ. ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಏನೋ ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಖುಷಿಯ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಅರವಿಂದ ರತನ್​ ಅವರು.

Related image1
ಏಳೇ ಏಳು ಕಾಳು ಅಕ್ಕಿ, ಪರ್ಸ್​ ತುಂಬ ಹಣವೋ ಹಣ: ಸದಾ ಕೈತುಂಬ ಝಣ ಝಣ ಕಾಂಚಾಣ!
Related image2
ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ 'ಪರಾಭವ' ಸಂವತ್ಸರ: ವರ್ಷಕ್ಕೇಕೆ ಸೋಲಿನ ಹೆಸರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲ

ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತಾ?

ಅವರು ತಮ್ಮ arvindrathannumerologist ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್​ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶುಕ್ರನ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್​ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಹ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ರಾಹುವಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್​ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯೂಷನರಿ ಶುರುವಾಗಿ, ರಿಲೇಷನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್​ನೆಸ್​ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲೇ ಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಎನ್ನಿಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಪದೇಪದೇ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.