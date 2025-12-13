- Home
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ
2026 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗಗಳು ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳೆರಡರೊಂದಿಗೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ, ಎರಡೂ ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹಗಳು. ನ್ಯಾಯಯುತ ಶನಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದ 11 ನೇ ಮನೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಮೀನ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.