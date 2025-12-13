Vastu Tips: 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದೂರ ಮಾಡಿ
Vastu TIps for 2026: 2026ನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 2026ನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
2026 ರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಮನೆ ಒರೆಸುವುದು
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸುವುದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣವು ಹಗುರ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ/ಬಿಳಿ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಒಡೆದ ಗಾಜು, ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್, ಗಡಿಯಾರ ಹೊರಹಾಕಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಗಾಜು, ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ನಿಂತ ಗಡಿಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಮಯ ನಿಂತಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ.
ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ
ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ
ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.