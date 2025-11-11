ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 12, 2025 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, A ಯಿಂದ Z ವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರಿನವರಿಗೆ ಆ ದಿನದ ಫಲಾನುಫಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಷಕ್ಕೂ ನಂಟು ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಮೂಲಿ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿಸಿಯೋ ಇಲ್ಲಾ ತೆಗೆದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುವುದು ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ A to Z ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದ ಫಲಾನುಫಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 12, 2025 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
A to Z ಹೀಗಿರಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ
A: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
B: ಬಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರಿನವರು ಅನಗತ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
C: ಸಿ ಅಕ್ಷರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಇದೆ. ಅ ದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಯಕರು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ; ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.
D: ಡಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು; ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
E: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ನೀವು ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.
F: ನೀವು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
G to Z ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್
G: ನೀವು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
H: ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ; ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
I: ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
J: ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು; ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
K: ಇಂದು, ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ; ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
L: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
M: ಪ್ರಮುಖ ಜನರ ಸಹವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
N: ಇಂದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ; ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.
O: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಮಯ.
P: ನೀವು ಇಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
Q: ನೀವು ಇಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತೀರಿ.
R: ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
S: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
T: ಕೆಲವು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ.
U: ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
V: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ.
W: ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
X: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Y: ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವು ಜನರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Z: ಈ ಸಂಜೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.