Dream Astrology: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ನಗುವುದು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?
Swapna Shastra: ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಈ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು?
ಕನಸುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿ ಕನಸಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ನಗುವುದು ಕಂಡರೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚನೆ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಂಕೇತ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮೌನವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಅಳುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ, ಭಯ ಅಥವಾ ದುಃಖದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಅಳುವ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ?
ಪರಿಚಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇತರರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.