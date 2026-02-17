Solar Eclipse 2026: ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಏಕೆ 'ಅಶುಭ'? ಮರೆತೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Surya Grahan 2026: ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಏನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿ?
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಒಂದು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ (Negative Energy) ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಿರಣಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇರಿ
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಕಿರಣಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸೂಜಿ, ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ
ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂತ್ರ ಪಠಣ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ "ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ" ಅಥವಾ "ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ"ವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಒಂದೆಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 'ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಸುರಕ್ಷತೆ' ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Disclaimer:ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಗಳು/ಪ್ರಯೋಜನಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಓದುಗರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.