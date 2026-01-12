2026 Solar Eclipse : ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪದು!
First Solar Eclipse of 2026 Effects on Zodiac Signs 2026ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
14
Image Credit : Getty
ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ...
2026ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆ. 17ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
24
Image Credit : our own
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ...
2026ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
34
Image Credit : our own
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
2026ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
44
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
2026ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
Latest Videos