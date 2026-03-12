ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ
Shukra and moon changes on march 15 ಮಾರ್ಚ್ 15 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ . ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.