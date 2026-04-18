ಅಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ; ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಆಗ್ತೀರಾ! ಯಾವಾಗ? ಹೇಗೆ?
Mantra Chant ಬಡತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕುಬೇರರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜಪಿಸಿದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದುಡ್ಡು ಬೇಕಪ್ಪಾ...
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಸೇರಿದಾಗ, ಆ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವ ಮಂತ್ರ?
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದನು.
“ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ | ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ”
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು?
ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನದ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.
ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಕೊಡುವ ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವನು ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನ್. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ವಾಹನ, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ಕಾರಕ.
“ಓಂ ಅಶ್ವಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಧನುರ್ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶುಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್”
ಇದನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬಲಗೊಂಡು ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ...ಯಾವ ಮಂತ್ರ?
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದರೆ, ಕುಬೇರನು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು.
"ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧನಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದಾಪಯ ಸ್ವಾಹಾ"
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಜಪಿಸಬೇಕು?
ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಫಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ
ಮುಂಜಾನೆ 4:30 ರಿಂದ 6:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುಚಿತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಜಪಿಸಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಕಂಪನಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
"ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಸಂಶಯದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ?
ಮಂತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.