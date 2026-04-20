ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 10 ದಿನ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುನಿಂದ ಹಣ
Venus and jupiter transit ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಸಂಕೇತ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಹಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಯಾವ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ: ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು; ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಭ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಈ ಸಮಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
ಮೀನ: ನೀವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಹ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.