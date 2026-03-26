ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್… ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಭಯಾನಕ ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ
Black magic hotspots ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗುವ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಜಾಗಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ, ಅಘೋರಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು, ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್
ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಬನಾರಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾದ ವಾರಣಾಸಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಭೋಜ್ಪುರ-ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಹನ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ, ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಾಲಯ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಬುಬಾಚಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಾಯೊಂಗ್ ಗ್ರಾಮ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಾಯಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮವು ಮಾಟಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವು ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮಾಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು "ಭಾರತದ ಮಾಯಾ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಯಾಂಗ್ನ ಇತಿಹಾಸವು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಭೀಮನ ಮಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ನಿಮತಾಲಾ ಘಾಟ್
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ನಿಮ್ತಲಾ ಘಾಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಘೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಶಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಘಟ್ಟಗಳು, ಒಡಿಶಾ
ಒಡಿಶಾದ ಕುಶಭದ್ರ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.