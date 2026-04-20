- ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ರಿಂದ ಕೇತು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ
ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ರಿಂದ ಕೇತು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ
Ketus transit these 4 zodiac signs face difficult ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ನೆರಳು ಗ್ರಹ' ಮತ್ತು 'ಅದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕೇತು
ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಕೇತು ಎಂಬ ಪಾಪ ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ . ಈ ದಿನ ಕೇತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ಕ್ಕೆ ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕೇತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಗೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಕೇತು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಶನಿವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬೇರೆಯವರ ವಾಹನವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.