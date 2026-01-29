ಶನಿದೇವನ ಕರುಣೆ: 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ! ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
ಶನಿ ಗೋಚಾರ: ಹೋಳಿ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಧನು, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶನಿದೇವನ ಕರುಣೆ: ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ, ದುಡ್ಡೇ ದುಡ್ಡು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದ ಯೋಗವಿದೆ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಅಸ್ತಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಸ್ತಮಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.