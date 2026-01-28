ಈ 5 ರಾಶಿ ಜನರು ಎಚ್ಚರ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು
Astrology Alert ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ, ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಕಟ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಮಗೆ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಅದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದಿರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಖರ್ಚಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ವ್ಯಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಗುರು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.