ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ
Mercury venus transit in aquarius ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕರ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ.