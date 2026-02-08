- Home
ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ! ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಮುತ್ತು ಧರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡಿತರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಭಾವನೆ, ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿ (ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಕ). ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆಗಾಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುತ್ತು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನೇ ಅಧಿಪತಿ. ಇವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತು ಧರಿಸಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇವರಿಗೆ 'ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋನ್' ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿ (ಸುಖ, ತಾಯಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಕಾರಕ). ಇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆವೇಶ ಹೆಚ್ಚು. ಮುತ್ತು ಧರಿಸಿದರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮುತ್ತು ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ದಿನ: ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಲೋಹ: ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ಬೆರಳು: ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದ.
ಶುದ್ಧಿ: ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, "ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ:
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುತ್ತನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಶನಿ-ರಾಹುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.