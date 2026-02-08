- Home
- ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, 23 ರಂದು ಜೀವನವನ್ನು ದುಃಖಕರವಾಗಿಸುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ
Angarak yog form Mars and Rahu 23 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿನಾಶಕಾರಿ, ಮಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಪ, ಅಪಘಾತಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗಾಳಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಮೇಷ. ಈ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ತರುವ ಬದಲು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಈ ಮಾರಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಭಯ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೊಟ್ಟೆ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರಾಗಬಹುದು.