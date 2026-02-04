- Home
Shani ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮೇಷ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಡೇ ಸತಿ ಈ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೂಡಿಕೆಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ದುರ್ಬಲರಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೀರ್ಪು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ.