ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ಪರಾಭವನಾಮ ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನಂಬರ್ 1
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವನಾಮ ಯುಗಾದಿಯು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜಕೀಯ & ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಾರೋ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 03
ನಂಬರ್ 05
ನಂಬರ್ 09
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಧಿಪತಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ವಸೂಲಾಗುತ್ತವೆ. ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.