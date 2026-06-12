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- ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಎರಡೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಜೊತೆ, ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ
ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನದ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:42 ಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ, ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುವಜನರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಇಂದ್ರ ಯೋಗ 2026: ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣದಿರಬಹುದು.