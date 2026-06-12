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- ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11 ಮತ್ತು 15 ರ ನಡುವೆ ಸಂಜೆ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ 'ಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ' ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ಐದು ರಾಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.