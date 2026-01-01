ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ಸ್ಥಾನ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
3 zodiac signs golden time from january saturn venus conjunction ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜನವರಿ 15, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಲಾಭ-ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಲಾಭ-ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಲಾಭ-ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ, ಲಾಭ-ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.