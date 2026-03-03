ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries): ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ. ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini): ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ. ಸಂವಹನದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo): ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ.
ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo): ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಗಮನಿಸಿ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
