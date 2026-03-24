ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ (Name Astrology) ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಅ, ಆ' ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಸರಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಪನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಸ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಶಕ್ತಿ, ಕಂಪನಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ.
A ಅಥವಾ ಅ ಅಕ್ಷರದ ಮಹತ್ವ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ 'A', ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಹೀಗಾಗಿ 'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಗ್ರಹಗಳು.
'ಎ' ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಜನ ಬಲ
ಸೂರ್ಯನು ನಾಯಕತ್ವ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಕುಜನು ಯೋಧನಂತೆ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು 'A' ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರಿನವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯವಂತರಾದ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಠಮಾರಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ನೇರ ನುಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
18-25 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು
'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವವರು 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ.
33ರಿಂದ 42 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ
26 ರಿಂದ 32 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 33 ರಿಂದ 42 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂತ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸಂಪತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇವರ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಾಂಕಗಳು 1, 10, 19, ಮತ್ತು 28.