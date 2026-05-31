ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಬಹುದು? ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ವಾಹನದ ಬಣ್ಣ
lucky car color astrology tips ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬಣ್ಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳ ದೇವರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಂಪು, ಮರೂನ್ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನಗಳು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಿಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಣ್ಣ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರನ್ನು ಚಂದ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಿಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಾಜ ಸೂರ್ಯನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಚಿನ್ನ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಈ ಬಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಸಿರು, ಕಡು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಶುಭ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಲಾಭ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಕೆಂಪು, ಮೆರೂನ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ದೇವಗುರು ಗುರು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಳದಿ, ಚಿನ್ನದ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಅದೃಷ್ಟ
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶನಿದೇವ. ಈ ಜನರು ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ನೀಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಬಣ್ಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಸಮುದ್ರ ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.