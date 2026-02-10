ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಶಿವನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
Shivratriಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿ
ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ವಿವಾಹ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಸಮಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.