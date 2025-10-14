ನವೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖ, ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ..? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ..?
mercury reterograde effects zodiac signs budh vakri 2025 November 10 ಹಿಮ್ಮುಖ ಬುಧವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವು ನವೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:31 ಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬುಧವಾರ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ದೂರ್ವಾ ಹುಲ್ಲು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ,ಸಿಂಹ,ಕನ್ಯಾ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬುಧವಾರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. "ಓಂ ಬ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಮ್ ಬ್ರೌಮ್ ಸಹ ಬುಧಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ.
ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಮೂಲದಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆ, ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬುಧವಾರ ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ
ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬುಧ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ - "ಓಂ ಬ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಮ್ ಬ್ರೌಮ್ ಸಃ ಬುಧಾಯ ನಮಃ."
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬುಧವಾರ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.