ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖ, 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೀಗಿದೆ
jupiter retrograde in cancer sign november effects on 12 zodiac ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ,ವೃಷಭ,ಮಿಥುನ
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೀವನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಣ, ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಗೂಢ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಮರುಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನವು ದೂರವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಬಹುದು. ಬರೆಯುವುದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವ-ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಿ. ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ
ಗುಪ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಏಕಾಂತತೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿವುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಗುರುವು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪರಿಗಣನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲಾಭಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬರುತ್ತವೆ.