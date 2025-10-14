ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
mercury mars conjunction in Scorpio sign on 20 October lucky zodiac signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಹಗಳು, ಆದರೆ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:18 ರಿಂದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 0° ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.