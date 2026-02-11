ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೂ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಇವರೇ!
Ram Charan and Upasanas ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಜನವರಿ 31ರ ರಾತ್ರಿ 11:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿ.
14
Image Credit : Upasanakonidelakamineni/Instagram
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಜನವರಿ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನೇ ಜನವರಿ 31ರ ರಾತ್ರಿ 11:30ರ ನಂತರದ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಮಹೇಶ್ ಬಾಂಗ್ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಟಾಪ್ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
24
Image Credit : Mahesh bang/Instagram
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ಜೈಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತರು. ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (numerology) ಮತ್ತು ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ (palmistry) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡರ್ಬನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
34
Image Credit : Upasanakonidelakamineni/Instagram
ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ
ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಯ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರು ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಣ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ.
44
Image Credit : mahesh Bang/ Instagram
ಭವಿಷ್ಯ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಂಗ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 2004ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
Latest Videos