ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಖಂಡಿತ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ!
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 1
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತ.
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 7
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ತಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 15
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 23
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಅದ್ಭುತ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಇವರನ್ನು ಆಳುವುದರಿಂದ, ಇವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ, ಇವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.