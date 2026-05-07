4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಲ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ಜರಿ ಅದೃಷ್ಟ
Mangaladitya rajyoga 2026 these zodiac signs will get money ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 11 ರಂದು ಉಂಟಾಗುವ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಮಂಗಳನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಮಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.