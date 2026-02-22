ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಗುರು ಗ್ರಹದ ನಡುವೆ 'ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಗಳಾದ 1, 4, 7 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)