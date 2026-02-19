ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕೆಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್, ಹೊಸ ಮನೆ
Venus transit in virgo these are luckiest zodiac signs ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಮೊದಲ ಸಂಚಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮದುವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಕ್ರ ಚಲನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.