- 30 ವರ್ಷ ನಂತರ 4 ರಾಶಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
Shani budh yuti 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾದ ಶನಿ ದೇವ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾದ ಶನಿ ದೇವ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಜನರ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಗವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಮಿಥುನ
ಬುಧನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.