ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಇಂದು ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಹಣ
Rashifal 22 february 2026 Sunday ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ
ಶುಭ ದಿನ
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶುಭ ದಿನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನೀವು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುವೊಂದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಶುಭ ದಿನ
ಸಿಂಹ: ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಭಾನುವಾರ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ.
ಗಣನೀಯ ಲಾಭ
ತುಲಾ: ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026, ಶುಭ ದಿನ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದ
ಧನು ರಾಶಿ: ಶತ್ರುಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಭಾನುವಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಳವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ.
ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭ
ಕುಂಭ: ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ.
ಮೀನ: ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ.