ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೃಷ್ಟವೋ, ದುರದೃಷ್ಟವೋ?
ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ಎದುರಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅಪಶಕುನ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ
ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇ ಬೇರೆ!
ಆದರೆ, ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕುಮಾರ್ ಗಾರು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ನಾವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿಗಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಪಶಕುನ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈ ನಿಯಮ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡೇಂಜರ್?
ಬೆಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ!
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕು (ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ್ದು) ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದಾಟಿದರೆ ಅಪಶಕುನ, ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶುಭ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ.