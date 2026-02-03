ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18ರ ನಂತರ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಕಂಟಕ ಕಾಲ ಆರಂಭ: ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18 ರ ನಂತರ ರಾಹು ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಕಾಲ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18 ರ ನಂತರ ಐದು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಅಥವಾ ಕಂಟಕ ಕಾಲ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಶೋಭನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನಿರ್ಣಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:13 ರಿಂದ 12:56 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ
ಇಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:40 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬಾರದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18 ರಿಂದ 4:40 ರವರೆಗೆ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜಗಳ, ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18 ರಿಂದ 4:40 ರವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಸಿಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗನೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಅತೀವ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:13 ರಿಂದ 12:56 ರವರೆಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:18 ರಿಂದ 4:40 ರವರೆಗೆ: ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಕಾನೂನು ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ (ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:13 ರಿಂದ 12:56 ರವರೆಗೆ ರಾಜಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮತೋಲಿತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ತುಂಬಾನೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
