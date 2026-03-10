ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿದೇ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜೊತೆ ರಾಜವೈಬೋಗ
April 2026 5 times dashank yoga ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ದಶಾಂಕ ಯೋಗ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:35 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:39 ಕ್ಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:38 ಕ್ಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:04 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:46 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ (2026) ರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಐದು ದಶಾಂಕ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಧರ್ಮಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.