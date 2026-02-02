- Home
Maha Shivaratri 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಇದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ?
ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ದಿನಾಂಕವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.04 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.34 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರಾತ್ರಿಗಳ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
ಈ ಬಾರಿ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶುಭ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಗರ ಗುರಿ ಈಡೇರುತ್ತದೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.