ಶನಿ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಆರ್ಭಟ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
Budh shukra yuti on 6 february 2026 ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 3 ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರವರೆಗೆ ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.