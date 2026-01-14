ನಾನು ಸೀತೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ - ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಮಹಾಕುಂಭದ ವೈರಲ್ ಸಾಧ್ವಿ!
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ವೈರಲ್ ಸಾಧ್ವಿ ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ, ಇದೀಗ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ವಿರೋಧ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಕುಂಭದ ವೈರಲ್ ಸಾಧ್ವಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ವೈರಲ್ ಸಾಧ್ವಿ ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಈಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ವಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಅವರು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಅವರು, 2025 ರ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಮಹಾಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಥೆ ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ? ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕದಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನನ್ನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುರಿದುಬಿಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಘ ಮೇಳದ ಸಮಯ
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಅವರು ಮಾಘ ಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೌನಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಬಂಡಾಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಕರ್ನಿಂದ ಹಣ
ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಅವರು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. "ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆ ಆರೋಪ
ಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು. ಇಂದು ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸೀತೆಯಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬೆಂಕಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸೀತೆ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಈ ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.