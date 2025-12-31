2026 ವರ್ಷದ 12 ರಾಶಿ ಚಕ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ನಳಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಾತಕ
ಹೊಸ ವರ್ಷವು ತಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ನಳಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಾತಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ? ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ವರ್ಷ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಬುಧವಾರ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
2026ನೇ ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರರಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: 'ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ' ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ವರ್ಷ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ (Office Politics) ದೂರವಿರಿ, ಇದು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
2026 ವರ್ಷವು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದದಲ್ಲಿರೋವ ಜನರಗೆ ಸುಲಭ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಗುರುವಾರ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಶನಿಯ ಮಧ್ಯದ ಹಂತವಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರವೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಹಾರ: ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
2026 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣೆ ಮಾಡಿ
