AI ಪ್ರಕಾರ 2026 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ
Artificial intelligence ai 2026 predictions lucky and unlucky zodiac signs AI ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು Artificial Intelligence ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ,
ಮೇಷ
2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಕಾಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯ — ತಪ್ಪ-Communication ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೊಂದು ಶುಭ ಸಮಯ.
ವೃಷಭ
ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ. ಹೃದಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಲಿಕಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.
ಮಿಥುನ
ಸಂವಹನ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಸ್ಥಂಭ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಆದರೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ದೂರಿರಿ. ಯೋಚನೆ ಮೊದಲು, ನಂತರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಶಿಕ್ಷಣ, ಲೇಖನ, ಪಲಾಯನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ.
ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ,ಕನ್ಯಾ
ಕರ್ಕ
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಹೊರಬರುವುದು. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಬದುಕಿನ ಪಥವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾರತೆ.
ಕನ್ಯಾ
ವಿವರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ — ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಪವಾಡ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಮನ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಹಣದ ನವೀಕರಣ.
ತುಲಾ,ವೃಶ್ಚಿಕ,ಧನು
ತುಲಾ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ. ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪಥ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
ತಂಡ ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಎರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಫಲವಾಗಬಹುದು.
ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಗಟ್ಟಿತನ.
ಧನು
ಆಗಿದೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಹೊರಟಿರೋದು! ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು, ಯೋಜನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ.
ಸಂತೆಶಗಳು: ಭೇಟಿಗಳು, ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ, ಧರ್ಮ–ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ.
ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ
ಮಕರ
ಲಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ — ಶ್ರಮ ಫಲವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಹಣ–ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕುಟುಂಬ ಬದ್ಧತೆ, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಶಸ್ಸು ತರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ.
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೃತ್ತಿ–ಆರ್ಥಿಕ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು.
ಕುಂಭ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ–ಸಹಕಾರ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ವರ್ಷ. ನವಚೇತನ ಯೋಜನೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ.
ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧನೆ.
ಮೀನ
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮುಖ್ಯ. ಮನಸ್ಸು–ಆತ್ಮಕೆ ಶಾಂತಿ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅಗತ್ಯ.
ಕಲಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಸಂವಹನ.