- Home
- Astrology
Dream Science: ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
Dream Science: ನಮಗೆ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ?
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಕಂಡರೆ..
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ, ಅದು ಪಿತೃ ದೋಷದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಬಕ್ಕತಲೆ ಬಂದಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಬಾಚುವಾಗ ಕೂದಲು ಉದುರಿದಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತರ್ಪಣ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಕ್ಕತಲೆ ಬಂದಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಮಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲಿಗೆ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಅಶುಭನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಶನಿ, ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಶನಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಜರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತುವನ್ನು ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ
ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ
ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತರ್ಪಣ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಿಥಿಯಂದು ಅಥವಾ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ: ಸೋಮವಾರದಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನದಾನ
ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿವಾರದ ನಿಯಮ
ಶನಿವಾರದಂದು ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶನಿ-ಪಿತೃ ದೋಷಗಳು ಶಮನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರ ಜಪ: ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.