ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಯೋಗ.. ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರದ್ದೇ
ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆಸ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜೂನ್ 9ರಂದು ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಯೋಗಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ, ಪಾರಿಜಾತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗಗಳಂತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವಾದ ವಿಭಾತ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಜೂನ್ 9ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಹಣ, ಗೌರವ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಬಾಕಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಬಹಳ ಶುಭಕರವಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಜಯದ ಕಾಲವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಹಣ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಳ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಭಾತ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿವಾಹದ ಹಂತ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಕನಸಿನ ಮನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಕೆ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಲಿದೆ.